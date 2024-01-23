В Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом – укладено меморандум
Київ • УНН
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Українська енергетична біржа співпрацюють для створення прозорого та конкурентного ринку біопалива в Україні, що відповідає цілям енергетичної безпеки та незалежності країни.
Держагентство з енергоефективності та енергозбереження України та Українська енергетична біржа розпочали співпрацю у сфері енергоефективності та альтернативних видів палива та підписали меморандум. Про це повідомили на сайті агентства, передає УНН.
Деталі
Пріоритет партнерства – створення прозорого та конкурентного ринку біопалива в Україні.
Розвиток ринку біопалива – один із пріоритетів держави задля енергобезпеки та енергонезалежності як країни, так і громад, особливо у час енергетичних викликів та відбудови.
В Україні, яка має потужний агропромисловий сектор, є значний потенціал для розвитку біоенергетики. Лише за рахунок агровідходів можна замістити близько 9 млрд м3 природного газу у рік.
Як пояснила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва, аргументів на користь біопалива, як альтернативи викопному паливу, більш ніж достатньо:
- замістити газ та заощадити від 30% до 60% коштів бюджету;
- забезпечити енергопостачання соціальних та важливих об’єктів критичної інфраструктури у час війни та російських ракетних обстрілів;
- активізувати економічні процеси.
За даними Держенергоефективності, навіть попри війну з початку 2022 року по жовтень 2023 р. введено 360 МВт потужностей з виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива. Це близько 72 млн євро інвестицій в економіку.
Тож, попит на тверде біопаливо зростає. Тому ринок потребує впровадження прозорих і конкурентних умов для усіх гравців.
Наша ціль - створення в Україні прозорого, конкурентного ринку біопалива. Досвід Євросоюзу показав, що такий ринковий інструмент призводить до зниження та вирівнювання цін на біопаливо
Біржі біопалива працюють у Литві, Данії, США. У Литві завдяки біржі Baltpool ціна на сировину знизилася на 40%, а різниця у ціні між сусідніми регіонами майже зникла.
Створення ринкового механізму торгівлі біопаливом забезпечить:
- конкурентні умови;
- прозоре та справедливе ціноутворення;
- стабілізацію ціни на біомасу;
- надійне постачання сировини до виробника, згідно з узгодженими графіками постачань;
- гарантії укладання та виконання договорів;пряму співпрацю виробника та споживача;
- і як результат - зростання обсягів виробництва біопалива, що дозволить забезпечити генеруючі потужності біопаливом та масштабувати біоенергетичні проєкти.