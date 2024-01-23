В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом - заключен меморандум

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Украинская энергетическая биржа начали сотрудничество в сфере энергоэффективности и альтернативных видов топлива и подписали меморандум. Об этом сообщили на сайте агентства, передает УНН.

Детали

Приоритет партнерства - создание прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине.

Развитие рынка биотоплива - один из приоритетов государства для энергобезопасности и энергонезависимости как страны, так и общин, особенно во время энергетических вызовов и восстановления.

В Украине, которая имеет мощный агропромышленный сектор, есть значительный потенциал для развития биоэнергетики. Только за счет агроотходов можно заместить около 9 млрд м3 природного газа в год. говорится в сообщении

Как пояснила председатель Госэнергоэффективности Анна Замазеева, аргументов в пользу биотоплива, как альтернативы ископаемому топливу, более чем достаточно:

заместить газ и сэкономить от 30% до 60% средств бюджета;

обеспечить энергоснабжение социальных и важных объектов критической инфраструктуры во время войны и российских ракетных обстрелов;

активизировать экономические процессы.

По данным Госэнергоэффективности, даже несмотря на войну с начала 2022 года по октябрь 2023 г. введено 360 МВт мощностей по производству тепловой энергии на альтернативных видах топлива. Это около 72 млн евро инвестиций в экономику.

Поэтому, спрос на твердое биотопливо растет. Поэтому рынок требует внедрения прозрачных и конкурентных условий для всех игроков.

Наша цель - создание в Украине прозрачного, конкурентного рынка биотоплива. Опыт Евросоюза показал, что такой рыночный инструмент приводит к снижению и выравниванию цен на биотопливо сообщила Анна Замазеева.

Биржи биотоплива работают в Литве, Дании, США. В Литве благодаря бирже Baltpool цена на сырье снизилась на 40%, а разница в цене между соседними регионами почти исчезла.

Создание рыночного механизма торговли биотопливом обеспечит: