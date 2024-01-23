В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом - заключен меморандум
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Украинская энергетическая биржа сотрудничают для создания прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине, что соответствует целям энергетической безопасности и независимости страны.
Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников страны за мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное выполнение воинского долга.
Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании
Австралия ввела персональные санкции против российского хакера Александра Ермакова за взлом Medibank, крупнейшей в стране компании медицинского страхования. В результате взлома были похищены данные около 10 миллионов клиентов, что делает его одной из крупнейших краж данных в стране.
В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго, причем жертвы были найдены в двух домах через дорогу. Власти разыскивают вооруженного подозреваемого, возможно, связанного с семьей жертв.
ВСУ уничтожили или повредили 35 российских кораблей - спикер ВМС
Как сообщается, украинские силы обороны уничтожили или повредили 35 российских кораблей, в том числе 22 уничтожены и 13 повреждены, по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, который выделил носители крылатых ракет и крупные российские десантные корабли в качестве приоритетных мишеней.
Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы
После ареста инвестиционного банкира Игоря Мазепы представители бизнеса и власти встретились, чтобы обсудить давление на бизнес. Встреча была сосредоточена на изменении законодательства, с акцентом на уважении к предпринимателям как создателям рабочих мест и налогоплательщикам.
Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в условиях военного положения в Украине множественное гражданство не будет использоваться для избежания мобилизации или ограничений на передвижение. Он уточнил, что люди с множественным гражданством будут иметь не только права, но и конституционные обязанности.
В Торонто мужчина в маске с мачете напал на людей
Мужчина в маске, имитируя персонажа фильма ужасов, напал с мачете на прохожих в северной части Торонто, ранив по меньшей мере одного из них. Полиция разыскивает подозреваемого, а местная средняя школа возобновила работу после временного закрытия.
Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко
Как сообщается, лидер Чечни Рамзан Кадыров совершил тайный визит в Мариуполь, возможно, с целью назначить своего сына главой городской администрации, по словам советника мэра Мариуполя. Однако он и его сын были поспешно эвакуированы после того, как охрана заметила беспилотник.
Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома
Министр обороны США Ллойд Остин примет участие в онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из своей резиденции. Встреча, проходящая в Рамштайн, имеет целью скоординировать усилия союзников, несмотря на нынешнюю нехватку средств на дополнительную поддержку Украины.