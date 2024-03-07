В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
Російський літак МіГ-31К злетів з аеродрому в росії - через потенційну ракетну загрозу по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Масштабну повітряну тривогу оголошено в Україні. Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, передає УНН.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.
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