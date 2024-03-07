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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 16:09  •  11068 просмотра

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Российский самолет МиГ-31К взлетел с аэродрома в россии - из-за потенциальной ракетной угрозы по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, передает УНН.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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