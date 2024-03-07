В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Конгресс может начать сбор подписей, чтобы рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Конгресс может начать сбор подписей уже на этой неделе, чтобы в обход спикера вынести законопроект о помощи Украине и партнерам на голосование, если спикер к тому времени не внесет его на рассмотрение.