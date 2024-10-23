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В Україні мобілізаційний ресурс оцінюється у 2-5 млн – експертка

Київ • УНН

 • 16628 перегляди

Експертка оцінює мобілізаційний ресурс України у максимум 5 млн чоловіків віком 25-60 років. Загальна чисельність населення на підконтрольних територіях становить трохи більше ніж 31 млн.

В Україні мобілізаційний ресурс оцінюється у 2-5 млн – експертка

Мобілізаційний ресурс в Україні оцінюється у 2-5 млн. Йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років. Про це повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

На запитання, який в Україні на підконтрольних територіях мобілізаційний ресурс, Ткаченко відповіла:

"Це тільки оцінки й називають різні оцінки різні джерела, було кілька спроб, в тому числі і не державні аналітичні центри робили такі розрахунки. Називаються цифри від 2-3 та до 5 млн людей. Це якщо брати чоловіків віком від 25 до 60 років. Насправді тут важко говорити про точність оцінок".

За її словами загалом чисельність населення України оцінюється в трохи більше як 31 млн.

Точних даних немає, є оцінки. Зокрема, нещодавно у нас було затверджено Стратегію демографічного розвитку й там наводиться оцінка Інституту демографії та проблем якості життя і ця оцінка, щодо чисельності населення України на підконтрольних територіях, (оцінюється – ред.) в трохи більше як 31 млн

- розповіла Ткаченко.

Ткаченко наголосила, що проблема з оцінками населення була й до війни.

"Через війну, міграційні потоки дуже великі, дуже багато людей виїхали з України. Потім хтось повертався, хтось ні", - сказала Ткаченко.

Рада заборонила мобілізацію до 25 років 09.10.24, 10:55 • 15115 переглядiв

Доповнення

В липні 2024 року юрист, правозахисник, голова Комітету з питань економічного розвитку ВРУ Дмитро Наталуха повідомляв, що в Україні понад 11 млн чоловіків потенційно підлягають мобілізації, але фінальна цифра поки невідома.

В кінці січня цього року Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має мільйонну армію.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Національна академія наук України
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