В Україні мобілізаційний ресурс оцінюється у 2-5 млн – експертка
Київ • УНН
Експертка оцінює мобілізаційний ресурс України у максимум 5 млн чоловіків віком 25-60 років. Загальна чисельність населення на підконтрольних територіях становить трохи більше ніж 31 млн.
Мобілізаційний ресурс в Україні оцінюється у 2-5 млн. Йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років. Про це повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
На запитання, який в Україні на підконтрольних територіях мобілізаційний ресурс, Ткаченко відповіла:
"Це тільки оцінки й називають різні оцінки різні джерела, було кілька спроб, в тому числі і не державні аналітичні центри робили такі розрахунки. Називаються цифри від 2-3 та до 5 млн людей. Це якщо брати чоловіків віком від 25 до 60 років. Насправді тут важко говорити про точність оцінок".
За її словами загалом чисельність населення України оцінюється в трохи більше як 31 млн.
Точних даних немає, є оцінки. Зокрема, нещодавно у нас було затверджено Стратегію демографічного розвитку й там наводиться оцінка Інституту демографії та проблем якості життя і ця оцінка, щодо чисельності населення України на підконтрольних територіях, (оцінюється – ред.) в трохи більше як 31 млн
Ткаченко наголосила, що проблема з оцінками населення була й до війни.
"Через війну, міграційні потоки дуже великі, дуже багато людей виїхали з України. Потім хтось повертався, хтось ні", - сказала Ткаченко.
Рада заборонила мобілізацію до 25 років 09.10.24, 10:55 • 15115 переглядiв
Доповнення
В липні 2024 року юрист, правозахисник, голова Комітету з питань економічного розвитку ВРУ Дмитро Наталуха повідомляв, що в Україні понад 11 млн чоловіків потенційно підлягають мобілізації, але фінальна цифра поки невідома.
В кінці січня цього року Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має мільйонну армію.