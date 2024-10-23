В Украине мобилизационный ресурс оценивается в 2-5 млн - эксперт
Киев • УНН
Эксперт оценивает мобилизационный ресурс Украины в максимум 5 млн мужчин в возрасте 25-60 лет. Общая численность населения на подконтрольных территориях составляет чуть более 31 млн.
Мобилизационный ресурс в Украине оценивается в 2-5 млн. Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет. Об этом сообщила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
На вопрос, какой в Украине на подконтрольных территориях мобилизационный ресурс, Ткаченко ответила:
«Это только оценки и называют разные оценки разные источники, было несколько попыток, в том числе и не государственные аналитические центры делали такие расчеты. Называются цифры от 2-3 и до 5 млн человек. Это если брать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. На самом деле здесь трудно говорить о точности оценок».
По ее словам в целом численность населения Украины оценивается в чуть более 31 млн.
Точных данных нет, есть оценки. В частности, недавно у нас была утверждена Стратегия демографического развития и там приводится оценка Института демографии и проблем качества жизни и эта оценка, по численности населения Украины на подконтрольных территориях, (оценивается - ред.) в чуть более 31 млн
Ткаченко отметила, что проблема с оценками населения была и до войны.
«Из-за войны, миграционные потоки очень большие, очень много людей выехали из Украины. Потом кто-то возвращался, кто-то нет», - сказала Ткаченко.
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Дополнение
В июле 2024 года юрист, правозащитник, председатель Комитета по вопросам экономического развития ВРУ Дмитрий Наталуха сообщал, что в Украине более 11 млн мужчин потенциально подлежат мобилизации, но финальная цифра пока неизвестна.
В конце января этого года Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина имеет миллионную армию.