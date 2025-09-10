В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети

$41.250.03
9 вересня, 19:32 • 18239 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 28247 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 31132 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 20817 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 47791 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 76860 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 61917 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37566 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30890 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 30009 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку9 вересня, 18:24
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo22:51
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo23:36
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto00:14
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранцяVideo9 вересня, 16:51
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт

Ексклюзив

9 вересня, 15:59
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 31138 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto

Ексклюзив

9 вересня, 07:10
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 76861 перегляди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Польща
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
Шахед-136

В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Вранці 10 вересня російська армія запустила крилаті ракети по Україні. Повітряні сили ЗСУ зафіксували ракети з північного напрямку, що рухаються на південний захід, із загрозою для Києва.

В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети

Вранці середи, 10 вересня, російська армія запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Тривога охопила всю країну. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

О 05:26 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски росією ракет по Україні. По всій країні оголошена повітряна тривога.

За даними ПС, перші ракети фіксувались у повітряному просторі країни з північного напрямку. Вони рухаються у південно-західному напрямку.

Також попереджалось про загрозу для Києва.

"Крилата ракета в напрямку Києва , перебувайте в укриттях!", - повідомили Повітряні Сили ЗСУ о 06:04.

путін змінив стратегію війни після візиту до Китаю - The Times09.09.25, 08:19 • 4072 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
Київ