В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети
Київ • УНН
Вранці 10 вересня російська армія запустила крилаті ракети по Україні. Повітряні сили ЗСУ зафіксували ракети з північного напрямку, що рухаються на південний захід, із загрозою для Києва.
Вранці середи, 10 вересня, російська армія запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Тривога охопила всю країну. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
О 05:26 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски росією ракет по Україні. По всій країні оголошена повітряна тривога.
За даними ПС, перші ракети фіксувались у повітряному просторі країни з північного напрямку. Вони рухаються у південно-західному напрямку.
Також попереджалось про загрозу для Києва.
"Крилата ракета в напрямку Києва , перебувайте в укриттях!", - повідомили Повітряні Сили ЗСУ о 06:04.
