В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты

Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
9 сентября, 19:32 • 20895 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 32038 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 33093 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 21944 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 48599 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 77769 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 62106 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 37658 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30971 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку9 сентября, 18:24 • 11181 просмотра
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo22:51 • 8788 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo23:36 • 13523 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto00:14 • 5944 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo00:42 • 6312 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 20895 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 22366 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 33093 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 48888 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 77770 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 37605 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 35652 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 34241 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 103550 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 59769 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты

Киев • УНН

 • 7146 просмотра

Утром 10 сентября российская армия запустила крылатые ракеты по Украине. Воздушные силы ВСУ зафиксировали ракеты с северного направления, движущиеся на юго-запад, с угрозой для Киева.

В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты

Утром в среду, 10 сентября, российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Тревога охватила всю страну. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробности

В 05:26 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках россией ракет по Украине. По всей стране объявлена воздушная тревога.

По данным ВС, первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления. Они движутся в юго-западном направлении.

Также предупреждалось об угрозе для Киева.

"Крылатая ракета в направлении Киева, находитесь в укрытиях!", - сообщили Воздушные Силы ВСУ в 06:04.

Путин изменил стратегию войны после визита в Китай - The Times09.09.25, 08:19 • 4304 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеНовости Мира
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Киев