В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты
Киев • УНН
Утром 10 сентября российская армия запустила крылатые ракеты по Украине. Воздушные силы ВСУ зафиксировали ракеты с северного направления, движущиеся на юго-запад, с угрозой для Киева.
Утром в среду, 10 сентября, российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Тревога охватила всю страну. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Подробности
В 05:26 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках россией ракет по Украине. По всей стране объявлена воздушная тревога.
По данным ВС, первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления. Они движутся в юго-западном направлении.
Также предупреждалось об угрозе для Киева.
"Крылатая ракета в направлении Киева, находитесь в укрытиях!", - сообщили Воздушные Силы ВСУ в 06:04.
