В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Київ • УНН
23 жовтня в Україні опадів не очікується, лише вночі на півночі можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень становитиме +11...+16°С, на сході +8...+13°С.
У четвер, 23 жовтня, в Україні опадів не очікується, у деяких областях може пройти невеликий дощ. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні синоптики прогнозують в Україні без опадів, лише у більшості північних областей вночі місцями накрапатиме невеликий дощ.
Вітер 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.
Вдень очікується в межах +11..16°; у східних областях в денні години 8-13° тепла.
У четвер, 23 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вдень 11-16°, у столиці вдень 14-16°.
