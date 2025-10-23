В Украине без осадков: погода на 23 октября
Киев • УНН
23 октября в Украине осадков не ожидается, лишь ночью на севере возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +11...+16°С, на востоке +8...+13°С.
В четверг, 23 октября, в Украине осадков не ожидается, в некоторых областях может пройти небольшой дождь. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Подробности
Сегодня синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в большинстве северных областей ночью местами будет накрапывать небольшой дождь.
Ветер 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Днем ожидается в пределах +11..16°; в восточных областях в дневные часы 8-13° тепла.
В четверг, 23 октября, в Киеве облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по Киевской области днем 11-16°, в столице днем 14-16°.
