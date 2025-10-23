$41.740.01
22:55 • 11779 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 19790 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 10129 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 18546 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 22949 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 36902 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 23602 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22773 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20812 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 36441 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
В Украине без осадков: погода на 23 октября

Киев • УНН

 • 922 просмотра

23 октября в Украине осадков не ожидается, лишь ночью на севере возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +11...+16°С, на востоке +8...+13°С.

В Украине без осадков: погода на 23 октября

В четверг, 23 октября, в Украине осадков не ожидается, в некоторых областях может пройти небольшой дождь. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Подробности

Сегодня синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в большинстве северных областей ночью местами будет накрапывать небольшой дождь.

Ветер 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Днем ожидается в пределах +11..16°; в восточных областях в дневные часы 8-13° тепла.

В четверг, 23 октября, в Киеве облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области днем 11-16°, в столице днем 14-16°.

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев