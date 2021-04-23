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В Україну цього року не пустили вже понад 5 тисяч іноземців

В Україну цього року не пустили вже понад 5 тисяч іноземців

Київ • УНН

 • 20926 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. З початку цього року відмовлено у в’їзді на територію Україну понад 5 тисячам іноземцям. Про це у коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

Цитата:

“З початку року загалом на державному кордоні України наша держава відмовила в пропуску через кордон понад 5 600 іноземним громадянам. Серед цієї цифри є потенційні незаконні мігранти — трохи більш як 2 100 осіб, а також інші іноземці, які отримали відмову через різні причини”, — сказав Демченко.

За його словами, найчастіші причини відмови у в’їзді, зокрема, - наявність недійсних паспортних документів, перевищення терміну перебування та непідтвердження мети поїздки.

Доповнення

З 23 березня цього року при в’їзді до України іноземці повинні мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години. Демченко повідомив раніше, що з 23 березня до України не пустили близько 1800 іноземців через відсутність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Водночас, порушникам умов в'їзду до окупованого Криму та виїзду з нього в'їзд в Україну не дозволяється. Відомості про них вносяться до відповідної бази даних. Право на рішення про заборону в'їзду в Україну таким людям надано прикордонникам.

Так, зокрема, лише нещодавно російська актриса театру та кіно Роза Хайрулліна отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування окупованого Криму. Окрім того, російську блогерку не пустили в Україну, а крім того — заборонили їй в’їзд на три роки.

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