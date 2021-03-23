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Умови в’їзду в Україну посилили: в іноземців вимагатимуть негативний ПЛР-тест на COVID-19

Умови в’їзду в Україну посилили: в іноземців вимагатимуть негативний ПЛР-тест на COVID-19

Київ • УНН

 • 29314 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Відтепер при в’їзді до України іноземці повинні мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години. Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення 22 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Цитата:

“... щоб потрапити в Україну, іноземці, окрім обов’язкового полісу страхування, як це було визначено до цього, повинні мати і негативний результат тестування на COVID-19. Він повинен бути зроблений методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше як за 72 години до перетину державного кордону”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у разі відсутності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування або негативного результату тестування на COVID-19 співробітники ДПСУ відмовлятимуть іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону.

У відомстві нагадали також, що урядовою постановою чітко визначено категорію осіб, які становлять винятки.

Окрім цього, внесені зміни і щодо перетину КПВВ з ОРДЛО і окупованим Кримом іноземцями та особами без громадянства.

Зокрема визначено, що наявність поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування не потрібно іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, працівникам представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

Також виключено норму формування МОЗ переліку держав із значним поширенням COVID-19, що, своєю чергою, впливало на самоізоляцію осіб.

“У той же час наразі визначено, що з-поміж інших, самоізоляції підлягають громадяни України, які перетинають державний кордон, за винятком деяких категорій, зокрема, й тих, хто мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону”, — інформує ДПСУ.

Окрім того, внесено зміни й щодо пропуску через КПВВ осіб, які прибувають з ОРДЛО і окупованого Криму. Зокрема, без самоізоляції будуть пропускатися громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, та особи, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином КПВВ з ОРДЛО і окупованим Кримом, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи “Вдома”. У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, — 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора — 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 333.

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