В Україні вже 1,565 млн випадків COVID-19, за добу - 11 476
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, - 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора - 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 333. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 березня 2021 року", - написав Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 519 осіб;
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- летальних випадків – 333;
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- одужало – 8 044 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 565 732 особи;
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- одужало – 1 268 886 осіб;
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- летальних випадків – 30 431;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), місті Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 1 050 випадків;
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- Вінницька область – 716 випадків;
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- Волинська область – 225 випадків;
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- Дніпропетровська область – 604 випадки;
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- Донецька область – 270 випадків;
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- Житомирська область – 186 випадків;
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- Закарпатська – 428 випадків;
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- Запорізька область – 340 випадків;
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- Івано-Франківська область – 351 випадок;
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- Київська область – 727 випадків;
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- Кіровоградська область – 57 випадків;
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- Луганська область – 147 випадків;
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- Львівська область – 995 випадків;
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- Миколаївська область – 429 випадків;
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- Одеська область – 1 122 випадки;
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- Полтавська область – 697 випадків;
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- Рівненська область – 376 випадків;
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- Сумська область – 192 випадки;
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- Тернопільська область – 430 випадків;
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- Харківська область – 843 випадки;
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- Херсонська область – 31 випадок;
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- Хмельницька область – 376 випадків;
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- Черкаська область – 277 випадків;
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- Чернівецька область – 579 випадків;
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- Чернігівська область – 28 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".