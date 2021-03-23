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В Україні вже 1,565 млн випадків COVID-19, за добу - 11 476

В Україні вже 1,565 млн випадків COVID-19, за добу - 11 476

Київ • УНН

 • 17741 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, - 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора - 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 333. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 березня 2021 року", - написав Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 519 осіб;
  • летальних випадків – 333;
  • одужало – 8 044 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 565 732 особи;
  • одужало – 1 268 886 осіб;
  • летальних випадків – 30 431;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), місті Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 1 050 випадків;
  • Вінницька область – 716 випадків;
  • Волинська область – 225 випадків;
  • Дніпропетровська область – 604 випадки;
  • Донецька область – 270 випадків;
  • Житомирська область – 186 випадків;
  • Закарпатська – 428 випадків;
  • Запорізька область – 340 випадків;
  • Івано-Франківська область – 351 випадок;
  • Київська область – 727 випадків;
  • Кіровоградська область – 57 випадків;
  • Луганська область – 147 випадків;
  • Львівська область – 995 випадків;
  • Миколаївська область – 429 випадків;
  • Одеська область – 1 122 випадки;
  • Полтавська область – 697 випадків;
  • Рівненська область – 376 випадків;
  • Сумська область – 192 випадки;
  • Тернопільська область – 430 випадків;
  • Харківська область – 843 випадки;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 376 випадків;
  • Черкаська область – 277 випадків;
  • Чернівецька область – 579 випадків;
  • Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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