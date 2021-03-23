В Україні вже 1,565 млн випадків COVID-19, за добу - 11 476

КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, - 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора - 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 333. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.