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В Украине уже 1,565 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 476

В Украине уже 1,565 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 476

Киев  •  УНН

 • 17737 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 марта, - 11,5 тысячи, резкий скачок по сравнению с днем ранее. При этом прирост госпитализированных за сутки меньше, чем вчера - 2,5 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 333. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 марта 2021 года", - написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2519 человек;
  • летальных случаев - 333;
  • выздоровели - 8044 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44 647, методом ИФА - 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 500).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 565 732 лица;
  • выздоровели - 1 2688 86 человек;
  • летальных исходов - 30 431;
  • проведено ПЦР-тестов - 7726035.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 606 детей и 357 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), городе Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев - 1050 случаев;
  • Винницкая область - 716 случаев;
  • Волынская область - 225 случаев;
  • Днепропетровская область - 604 случая;
  • Донецкая область - 270 случаев;
  • Житомирская область - 186 случаев;
  • Закарпатская - 428 случаев;
  • Запорожская область - 340 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 351 случай;
  • Киевская область - 727 случаев;
  • Кировоградская область - 57 случаев;
  • Луганская область - 147 случаев;
  • Львовская область - 995 случаев;
  • Николаевская область - 429 случаев;
  • Одесская область - 1122 случая;
  • Полтавская область - 697 случаев;
  • Ровенская область - 376 случаев;
  • Сумская область - 192 случая;
  • Тернопольская область - 430 случаев;
  • Харьковская область - 843 случая;
  • Херсонская область - 31 случай;
  • Хмельницкая область - 376 случаев;
  • Черкасская область - 277 случаев;
  • Черновицкая область - 579 случаев;
  • Черниговская область - 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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