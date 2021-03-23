В Украине уже 1,565 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 476
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 марта, - 11,5 тысячи, резкий скачок по сравнению с днем ранее. При этом прирост госпитализированных за сутки меньше, чем вчера - 2,5 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 333. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 марта 2021 года", - написал Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 2519 человек;
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- летальных случаев - 333;
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- выздоровели - 8044 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44 647, методом ИФА - 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 500).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 565 732 лица;
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- выздоровели - 1 2688 86 человек;
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- летальных исходов - 30 431;
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- проведено ПЦР-тестов - 7726035.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 606 детей и 357 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), городе Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 1050 случаев;
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- Винницкая область - 716 случаев;
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- Волынская область - 225 случаев;
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- Днепропетровская область - 604 случая;
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- Донецкая область - 270 случаев;
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- Житомирская область - 186 случаев;
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- Закарпатская - 428 случаев;
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- Запорожская область - 340 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 351 случай;
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- Киевская область - 727 случаев;
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- Кировоградская область - 57 случаев;
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- Луганская область - 147 случаев;
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- Львовская область - 995 случаев;
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- Николаевская область - 429 случаев;
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- Одесская область - 1122 случая;
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- Полтавская область - 697 случаев;
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- Ровенская область - 376 случаев;
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- Сумская область - 192 случая;
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- Тернопольская область - 430 случаев;
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- Харьковская область - 843 случая;
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- Херсонская область - 31 случай;
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- Хмельницкая область - 376 случаев;
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- Черкасская область - 277 случаев;
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- Черновицкая область - 579 случаев;
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- Черниговская область - 28 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".