В Украерорусі та Державіаслужбі повідомили про підготовку до зупинки сполучення з Білоруссю

Деталі

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та рішення уряду, прийнятого на позачерговому засіданні 25 травня 2021 року, з метою забезпечення безпеки авіації та суспільства Радою з безпеки авіації Державіаслужби розглянуто питання та прийнято в межах компетенції рішення щодо виконання встановленої заборони на здійснення авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь.

Відповідна заборона діятиме з 00 год. 00 хв. 26 травня 2021 року та поширюватиметься на:



здійснення будь-яких видів польотів з пункту вильоту до пункту призначення, що розташовані на території України та Республіки Білорусь, українськими експлуатантами та повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах України, а також білоруськими експлуатантами та повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь;



виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами та повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах України, у повітряному просторі Республіки Білорусь.



В Украерорусі додали, що виконання протокольного доручення покладається на Мінінфраструктури, Державіаслужбу, Украерорух. Державіаслужба та МЗС мають в установленому порядку забезпечити відповідні заходи та інформування про зазначену заборону відповідні органи Республіки Білорусь.

Там також зазначили, що рішення про заборону приймалося відповідно до частини першої статті 49 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” та частини четвертої статті 10 Повітряного кодексу України.

Як зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков: “Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів та авіації. Першочергове завдання — оперативна організація всіх заходів у суворій відповідності з міжнародним і національним законодавством. Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам та приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір”.