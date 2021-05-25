В Украэрорухе и Госавиаслужбе сообщили о подготовке к остановке сообщения с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Госавиаслужбой приняты меры по выполнению установленного запрета на осуществление авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь, сообщили в ведомстве, передает УНН.
Детали
Во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского и решения правительства, принятого на внеочередном заседании 25 мая 2021 года, с целью обеспечения безопасности авиации и общества Советом по безопасности авиации Госавиаслужбы рассмотрен вопрос и принято в пределах компетенции решение касательно выполнения установленного запрета на осуществление авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь.
Соответствующий запрет будет действовать с 00 ч. 00 мин. 26 мая 2021года и будет распространяться на:
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- осуществление любых видов полетов из пункта вылета до пункта назначения, расположенных на территории Украины и Республики Беларусь, украинскими эксплуатантами и воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Украины, а также белорусскими эксплуатантами и воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь;
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- выполнения любых видов полетов украинскими эксплуатантами и воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Украины, в воздушном пространстве Республики Беларусь.
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В Украэрорухе добавили, что выполнение протокольного поручения возлагается на Мининфраструктуры, Госавиаслужбу, Украэрорух. Госавиаслужба и МИД должны в установленном порядке обеспечить соответствующие меры и информирования о указанном запрете соответствующие органы Республики Беларусь.
Там также отметили, что решение о запрете принималось в соответствии с частью первой статьи 49 Закона Украины “О Кабинете Министров Украины” и части четвертой статьи 10 Воздушного кодекса Украины.
Как отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков: “События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача — оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство”.