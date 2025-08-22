$41.220.16
В Центрі Шалімова провели унікальну операцію для лікування цирозу печінки

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У Центрі Шалімова провели унікальну операцію ТІПС для лікування цирозу печінки. Пацієнт з Одеси, який мав ускладнення через гепатит С, відчув значне покращення вже за місяць після втручання.

В Центрі Шалімова провели унікальну операцію для лікування цирозу печінки

В Національному науковому центрі хірургії та трансплантації імені О.О. Шалімова провели унікальну операцію для лікування цирозу печінки. Внаслідок ефективного лікування пацієнт вже за місяць відчув помітне покращення, пише УНН з посиланням на сайт ННЦХТ ім. О.О. Шалімова.

Деталі

Ігор приїхав до нашого Центру з Одеси. Його шлях лікування почався з діагнозу гепатит С, який із часом ускладнився і призвів до цирозу печінки. Унаслідок цирозу виник асцит - патологічне накопичення рідини в черевній порожнині. Це ускладнення суттєво вплинуло на якість життя: об’єм живота значно збільшився, вага сягнула 118 кг, з’явилася виражена слабкість, рух став обмеженим. Величезні дози сечогінних не діяли

 - розповіли у Центрі Шалімова.

Зазначається, що після обстеження в місцевій лікарні Ігор був направлений до Центру для подальшого профільного лікування.

В ННЦХТ ім. О.О.Шалімова пацієнту виконали транс’югулярне інтрапечінкове портосистемне стентування ТІПС (TIPS) - мініінвазивне ендоваскулярне втручання. Суть процедури - імплантація спеціального стенту для створення дренажу між печінковою та ворітною веною

- пояснили в Центрі Шалімова.

Також в Центрі розповіли, що процедура виконується за допомогою тонкого провідника під контролем рентгену та УЗД. Пояснюється, що ТІПС ефективно знижує тиск у портальній системі й застосовується для підтримки пацієнтів із цирозом печінки, які потребують трансплантації.

На контрольний візит Ігор приїхав через місяць після втручання. Завдяки професійному підходу та підтримці команди лікарів він відзначає помітне покращення самопочуття 

- повідомили в Центрі.

Команда Центру Шалімова продовжує надавати висококваліфіковану допомогу пацієнтам із тяжкими захворюваннями печінки. При цьому сучасні методики лікування поєднуються з індивідуальним підходом.

Доповнення

В Центрі імені Шалімова розповіли, що портальна гіпертензія може призвести до серйозних ускладнень в роботі печінки, яка в свою чергу викликає ниркову і дихальну недостатність. Єдиним ефективним способом вирішити цю проблему є операція TIPS.

Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова пояснив важливість пожиттєвого прийому імуносупресивних препаратів після трансплантації. Ці ліки пригнічують імунні реакції, що виникають у відповідь на чужорідний орган, забезпечуючи приживлення та функціонування пересадженого органу.

Павло Зінченко

СуспільствоЗдоров'я
Лікарські засоби
Одеса