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Україна до кінця літа очікує 42 тисячі курсів лікування вірусного гепатиту С

Київ • УНН

 • 622 перегляди

28 липня відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитами. Центр Шалімова розповів про профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів, а також про те, як уникнути зараження та що робити, якщо у близької людини діагностовано гепатит.

Україна до кінця літа очікує 42 тисячі курсів лікування вірусного гепатиту С

Сьогодні, 28 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитами, який присвячений підвищенню обізнаності про ці хвороби. У Національному Науковому центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова розповіли, як боротися з цими хворобами, якою є найкраща профілактика ти чи небезпечні для оточуючих носії гепатитиів, пише УНН.

Деталі

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про вірусні гепатити, способи їх профілактики, діагностики та лікування

 - говориться у повідомленні.

В Центрі імені Шалімова пояснили, що гепатити B і C є серйозною загрозою для здоров’я населення. Кожного року від ускладнень, викликаних цими інфекціями, помирає багато людей. Зазвичай захворювання носить безсимптомний перебіг, але врешті може призвести до цирозу або раку печінки. При цьому шляхи передачі вірусних гепатитів різняться залежно від типу збудника.

Гепатити A і E передаються фекально-оральним шляхом. Зазвичай через забруднену воду або їжу, а також при тісному побутовому контакті з інфікованою особою.

Гепатити B, C і D передаються переважно через контакт з інфікованою кров’ю або біологічними рідинами. Зараження можливе через спільне використання голок, незахищені статеві контакти, а також під час пологів - від матері до дитини. Гепатит D поширюється тільки серед людей, інфікованих гепатитом B, оскільки вірус D не може розмножуватися без наявності вірусу гепатиту B

- пояснили в Центрі Шалімова.

Українські хірурги Центру Шалімова презентували унікальну операцію на серці на міжнародному конгресі в Афінах 22.07.25, 17:50 • 3760 переглядiв

Існує кілька шляхів щодо профілактики гепатиту:

  • вакцинація. Сьогодні існують ефективні вакцини проти гепатиту A і B;
    • уникнення контакту з чужою кров’ю або біологічними рідинами. Не варто користуватися чужими бритвами, зубними щітками, інструментами для манікюру. Любителям татуювань і пірсингу необхідно використовувати лише стерильні інструменти;
      • безпечна сексуальна поведінка, зокрема використання бар’єрних методів контрацепції;
        • дотримання норм гігієни. Необхідно ретельно мити руки з милом після відвідування туалету, перед приготуванням і вживанням їжі, після контакту з потенційно забрудненими предметами або поверхнями;
          • безпечне харчування і вода. Слід вживати очищену воду, ретельно мити овочі та фрукти перед споживанням.

            В Центрі Шалімова повідомили, що у разі виявлення симптомів або при підтвердженні діагнозу вірусного гепатиту необхідно звернутися до лікаря.

            Самолікування та самодіагностика на основі інформації з інтернету є неприпустимими

             - наголосили в Центрі Шалімова.

            Як діяти якщо у близької людини діагностували гепатит

            Побутове співжиття з такою людиною є безпечним, якщо дотримуватися простих правил. Гепатит С не передається через поцілунки, обійми, чхання, кашель або спільне користування посудом. Основна небезпека - контакт із кров’ю. Навіть висохла кров залишається заразною.

            Якщо у когось з членів родини було виявлено гепатит B, усім, хто проживає з ним, слід пройти обстеження та за потреби вакцинуватися. Курс вакцинації складається з трьох щеплень протягом шести місяців

            - пояснили у Центрі Шалімова.

            Доповнення

            Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова пояснив важливість пожиттєвого прийому імуносупресивних препаратів після трансплантації. Ці ліки пригнічують імунні реакції, що виникають у відповідь на чужорідний орган, забезпечуючи приживлення та функціонування пересадженого органу.

            Павло Зінченко

            Павло Зінченко

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