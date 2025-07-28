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В Центре Шалимова рассказали о лечении, диагностике и профилактике вирусных гепатитов

Киев • УНН

 • 378 просмотра

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. Центр Шалимова рассказал о профилактике, диагностике и лечении вирусных гепатитов, а также о том, как избежать заражения и что делать, если у близкого человека диагностирован гепатит.

В Центре Шалимова рассказали о лечении, диагностике и профилактике вирусных гепатитов

Сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами, посвященный повышению осведомленности об этих болезнях. В Национальном Научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова рассказали, как бороться с этими болезнями, какова лучшая профилактика и не опасны ли для окружающих носители гепатитов, пишет УНН.

Детали

Этот день посвящен повышению осведомленности о вирусных гепатитах, способах их профилактики, диагностики и лечения

 - говорится в сообщении.

В Центре имени Шалимова объяснили, что гепатиты B и C представляют серьезную угрозу для здоровья населения. Ежегодно от осложнений, вызванных этими инфекциями, умирает много людей. Обычно заболевание носит бессимптомное течение, но в итоге может привести к циррозу или раку печени. При этом пути передачи вирусных гепатитов различаются в зависимости от типа возбудителя.

Гепатиты A и E передаются фекально-оральным путем. Обычно через загрязненную воду или пищу, а также при тесном бытовом контакте с инфицированным лицом.

Гепатиты B, C и D передаются преимущественно через контакт с инфицированной кровью или биологическими жидкостями. Заражение возможно через совместное использование игл, незащищенные половые контакты, а также во время родов - от матери к ребенку. Гепатит D распространяется только среди людей, инфицированных гепатитом B, поскольку вирус D не может размножаться без наличия вируса гепатита B

- объяснили в Центре Шалимова.

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Существует несколько путей профилактики гепатита:

  • вакцинация. Сегодня существуют эффективные вакцины против гепатита A и B;
    • избегание контакта с чужой кровью или биологическими жидкостями. Не стоит пользоваться чужими бритвами, зубными щетками, инструментами для маникюра. Любителям татуировок и пирсинга необходимо использовать только стерильные инструменты;
      • безопасное сексуальное поведение, в частности использование барьерных методов контрацепции;
        • соблюдение норм гигиены. Необходимо тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, перед приготовлением и употреблением пищи, после контакта с потенциально загрязненными предметами или поверхностями;
          • безопасное питание и вода. Следует употреблять очищенную воду, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.

            В Центре Шалимова сообщили, что в случае выявления симптомов или при подтверждении диагноза вирусного гепатита необходимо обратиться к врачу.

            Самолечение и самодиагностика на основе информации из интернета недопустимы

             - подчеркнули в Центре Шалимова.

            Как действовать, если у близкого человека диагностировали гепатит

            Бытовое сожительство с таким человеком безопасно, если соблюдать простые правила. Гепатит С не передается через поцелуи, объятия, чихание, кашель или совместное пользование посудой. Основная опасность - контакт с кровью. Даже высохшая кровь остается заразной.

            Если у кого-то из членов семьи был выявлен гепатит B, всем, кто проживает с ним, следует пройти обследование и при необходимости вакцинироваться. Курс вакцинации состоит из трех прививок в течение шести месяцев

            - объяснили в Центре Шалимова.

            Дополнение

            Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова объяснил важность пожизненного приема иммуносупрессивных препаратов после трансплантации. Эти лекарства подавляют иммунные реакции, возникающие в ответ на чужеродный орган, обеспечивая приживление и функционирование пересаженного органа.

            Павел Зинченко

            Павел Зинченко

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