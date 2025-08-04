Що таке операція TIPS і для чого її проводять - пояснили у Центрі імені Шалімова

Портальна гіпертензія може призвести до серйозних ускладнень в роботі печінки, яка в свою чергу викликає ниркову і дихальну недостатність. Єдиним ефективним способом вирішити цю проблему є так звана операція TIPS, повідомили у Національному науковому центрі хірургії і трансплантції імені О.О. Шалімова, пише УНН.

Деталі

Печінкова портальна система - це система вен, що включає печінкову ворітну вену та її притоки. Кров від органів черевної порожнини (шлунку, кишківника, селезінки та підшлункової залози) через систему портальної вени надходить і "фільтрується" у печінці - пояснили в Центрі Шалімова.

В Центрі також повідомили, що наявність цирозу печінки або блоку відтоку крові з портальної вени призводить до застою крові з підвищенням тиску у ній. Внаслідок цього розвивається портальна гіпертензія, виникають портальні колатералі та порушується кровообіг в печінці.

"Портальна гіпертензія може призвести до серйозних ускладнень, таких як внутрішня кровотеча з розширених вен у стравоході, селезінці або шлунку, а також асцит (накопичення рідини в черевній порожнині) з розвитком ниркової та дихальної недостатності – що є основними причинами смертності пацієнта", - зазначили в Центрі.

За перше півріччя 2025 року хірурги Центру Шалімова здійснили 51 трансплантацію життєво важливих органів

В Центрі Шалімова розповіли, що єдиним радикальним способом лікування синдрому портальної гіпертензії і пов’язаних з ним ускладнень у пацієнтів, є виконання трансюгулярного інтрапечінкове портосистемного стентування, так званої операції TIPS - мініінвазивне втручання, яке відноситься до одного з найбільш технологічних і найбільш складних втручань в абдомінальній інтервенційній радіології.

"Після виконання TIPS тиск у портальній системі знижується до норми, вени стравоходу зменшуються до природніх розмірів, портальна гіпертензія та її наслідки усуваються", - зазначили в Центрі Шалімова.

Також повідомляється, що Центр імені Шалімова є одним з небагатьох медичних закладів, де TIPS виконується на професійному рівні.

Доповнення

Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова пояснив важливість пожиттєвого прийому імуносупресивних препаратів після трансплантації. Ці ліки пригнічують імунні реакції, що виникають у відповідь на чужорідний орган, забезпечуючи приживлення та функціонування пересадженого органу.