Что такое операция TIPS и для чего ее проводят - объяснили в Центре имени Шалимова
Киев • УНН
Портальная гипертензия может привести к серьезным осложнениям, включая почечную и дыхательную недостаточность. Операция TIPS является единственным радикальным методом лечения, снижающим давление в портальной системе.
Портальная гипертензия может привести к серьезным осложнениям в работе печени, которая в свою очередь вызывает почечную и дыхательную недостаточность. Единственным эффективным способом решить эту проблему является так называемая операция TIPS, сообщили в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, пишет УНН.
Детали
Печеночная портальная система — это система вен, включающая печеночную воротную вену и ее притоки. Кровь от органов брюшной полости (желудка, кишечника, селезенки и поджелудочной железы) через систему портальной вены поступает и "фильтруется" в печени
В Центре также сообщили, что наличие цирроза печени или блока оттока крови из портальной вены приводит к застою крови с повышением давления в ней. Вследствие этого развивается портальная гипертензия, возникают портальные коллатерали и нарушается кровообращение в печени.
"Портальная гипертензия может привести к серьезным осложнениям, таким как внутреннее кровотечение из расширенных вен в пищеводе, селезенке или желудке, а также асцит (накопление жидкости в брюшной полости) с развитием почечной и дыхательной недостаточности – что является основными причинами смертности пациента", - отметили в Центре.
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В Центре Шалимова рассказали, что единственным радикальным способом лечения синдрома портальной гипертензии и связанных с ним осложнений у пациентов, является выполнение трансюгулярного интрапеченочного портосистемного стентирования, так называемой операции TIPS - миниинвазивное вмешательство, которое относится к одному из наиболее технологичных и наиболее сложных вмешательств в абдоминальной интервенционной радиологии.
"После выполнения TIPS давление в портальной системе снижается до нормы, вены пищевода уменьшаются до естественных размеров, портальная гипертензия и ее последствия устраняются", - отметили в Центре Шалимова.
Также сообщается, что Центр имени Шалимова является одним из немногих медицинских учреждений, где TIPS выполняется на профессиональном уровне.
Дополнение
Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова объяснил важность пожизненного приема иммуносупрессивных препаратов после трансплантации. Эти лекарства подавляют иммунные реакции, возникающие в ответ на чужеродный орган, обеспечивая приживление и функционирование пересаженного органа.