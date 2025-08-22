$41.220.16
05:52 • 3976 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 14944 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 31384 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 32931 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 39945 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22944 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33804 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 72038 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79276 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81866 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

В Центре Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Центре Шалимова провели уникальную операцию ТИПС по лечению цирроза печени. Пациент из Одессы, имевший осложнения из-за гепатита С, почувствовал значительное улучшение уже через месяц после вмешательства.

В Центре Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени. В результате эффективного лечения пациент уже через месяц почувствовал заметное улучшение, пишет УНН со ссылкой на сайт ННЦХТ им. А.А. Шалимова.

Детали

Игорь приехал в наш Центр из Одессы. Его путь лечения начался с диагноза гепатит С, который со временем осложнился и привел к циррозу печени. В результате цирроза возник асцит - патологическое накопление жидкости в брюшной полости. Это осложнение существенно повлияло на качество жизни: объем живота значительно увеличился, вес достиг 118 кг, появилась выраженная слабость, движение стало ограниченным. Огромные дозы мочегонных не действовали

 - рассказали в Центре Шалимова.

Отмечается, что после обследования в местной больнице Игорь был направлен в Центр для дальнейшего профильного лечения.

В ННЦХТ им. А.А. Шалимова пациенту выполнили трансъюгулярное интрапеченочное портосистемное стентирование ТИПС (TIPS) - миниинвазивное эндоваскулярное вмешательство. Суть процедуры - имплантация специального стента для создания дренажа между печеночной и воротной веной

- объяснили в Центре Шалимова.

Также в Центре рассказали, что процедура выполняется с помощью тонкого проводника под контролем рентгена и УЗИ. Объясняется, что ТИПС эффективно снижает давление в портальной системе и применяется для поддержки пациентов с циррозом печени, нуждающихся в трансплантации.

На контрольный визит Игорь приехал через месяц после вмешательства. Благодаря профессиональному подходу и поддержке команды врачей он отмечает заметное улучшение самочувствия 

- сообщили в Центре.

Команда Центра Шалимова продолжает оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями печени. При этом современные методики лечения сочетаются с индивидуальным подходом.

Дополнение

В Центре имени Шалимова рассказали, что портальная гипертензия может привести к серьезным осложнениям в работе печени, которая в свою очередь вызывает почечную и дыхательную недостаточность. Единственным эффективным способом решить эту проблему является операция TIPS.

Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова объяснил важность пожизненного приема иммуносупрессивных препаратов после трансплантации. Эти лекарства подавляют иммунные реакции, возникающие в ответ на чужеродный орган, обеспечивая приживление и функционирование пересаженного органа.

Павел Зинченко

ОбществоЗдоровье
Лекарственные средства
Одесса