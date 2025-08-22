В Центре Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени

В Центре Шалимова провели уникальную операцию ТИПС по лечению цирроза печени. Пациент из Одессы, имевший осложнения из-за гепатита С, почувствовал значительное улучшение уже через месяц после вмешательства.

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени. В результате эффективного лечения пациент уже через месяц почувствовал заметное улучшение, пишет УНН со ссылкой на сайт ННЦХТ им. А.А. Шалимова. Детали Игорь приехал в наш Центр из Одессы. Его путь лечения начался с диагноза гепатит С, который со временем осложнился и привел к циррозу печени. В результате цирроза возник асцит - патологическое накопление жидкости в брюшной полости. Это осложнение существенно повлияло на качество жизни: объем живота значительно увеличился, вес достиг 118 кг, появилась выраженная слабость, движение стало ограниченным. Огромные дозы мочегонных не действовали - рассказали в Центре Шалимова. Отмечается, что после обследования в местной больнице Игорь был направлен в Центр для дальнейшего профильного лечения. В ННЦХТ им. А.А. Шалимова пациенту выполнили трансъюгулярное интрапеченочное портосистемное стентирование ТИПС (TIPS) - миниинвазивное эндоваскулярное вмешательство. Суть процедуры - имплантация специального стента для создания дренажа между печеночной и воротной веной - объяснили в Центре Шалимова. Также в Центре рассказали, что процедура выполняется с помощью тонкого проводника под контролем рентгена и УЗИ. Объясняется, что ТИПС эффективно снижает давление в портальной системе и применяется для поддержки пациентов с циррозом печени, нуждающихся в трансплантации. На контрольный визит Игорь приехал через месяц после вмешательства. Благодаря профессиональному подходу и поддержке команды врачей он отмечает заметное улучшение самочувствия - сообщили в Центре. Команда Центра Шалимова продолжает оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями печени. При этом современные методики лечения сочетаются с индивидуальным подходом. Дополнение В Центре имени Шалимова рассказали, что портальная гипертензия может привести к серьезным осложнениям в работе печени, которая в свою очередь вызывает почечную и дыхательную недостаточность. Единственным эффективным способом решить эту проблему является операция TIPS. Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова объяснил важность пожизненного приема иммуносупрессивных препаратов после трансплантации. Эти лекарства подавляют иммунные реакции, возникающие в ответ на чужеродный орган, обеспечивая приживление и функционирование пересаженного органа.