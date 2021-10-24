В Сомалі бойовики повторно захопили місто Гуріелі

Деталі

Після того як вранці в ході наступу війська вибили бойовиків з Гуріелі, останні провели перегрупування сил і з наближенням темряви зробили контратаку, відзначає видання. В результаті це стратегічно важливе місто в штаті Галмудуг знову знаходиться в їхніх руках.

Сомалійський новинний портал Garowe повідомляє, що в ході нових боїв в Гуріелі убитий командир елітного підрозділу “Данаб” в штаті Галмудуг Абділадіф Ахмед улусів. Agence France-Presse повідомляє про 12 загиблих у вуличних боях.

Доповнення

Спочатку загони збройного угруповання захопили Гуріелі 1 жовтня поточного року. Її лідер Мохамед Шакір заявив, що бойовики були змушені взяти під свій контроль ряд міст в штаті Галмудуг, так як урядові війська виявилися нездатними протистояти наступу в цій частині країни загонів терористичного угрупування “Аш-Шабаб”.

Довідково

Угрупування “Ахлу-Сунна валь-Джамаа” з 2008 року надавала допомогу сомалійським збройним силам у спільній боротьбі проти бойовиків “Аш-Шабаб”, яка має зв’язки з терористичною мережею “Аль-Каїда”.

Нагадаємо

В середині жовтня щонайменше двоє людей загинули під час вибуху в ресторані в місті Беледуейне в центральній частині Сомалі поблизу кордону з Ефіопією.