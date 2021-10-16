В Сомалі під час вибуху в ресторані загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули під час вибуху в ресторані в місті Беледуейне в центральній частині Сомалі поблизу кордону з Ефіопією. Про це повідомило в суботу агентство "Сіньхуа" з посиланням на поліцію африканської країни, передає УНН.
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За його інформацією, вибух саморобного пристрою стався в момент, коли в ресторані знаходилися високопоставлені чиновники. Двоє людей загинули, їх імена і посади не розкриваються. Є поранені, їх число не називається. Ресторан, де стався вибух, розташований поруч з міським поліцейським ділянкою.
Своєю чергою новинний портал Somali Guardian повідомив в суботу, що в місті Бардер на півдні Сомалі був застрелений чиновник місцевого уряду. Група бойовиків з терористичної угруповання "Аш-Шабаб" увірвалася до нього в будинок і скоїла вбивство. Ведеться розслідування.
Нагадаємо
13 жовтня щонайменше п’ятеро людей загинули та ще шестеро отримали поранення під час вибуху смертника у ресторані у столиці Сомалі Могадішо.