В Сомали при взрыве в ресторане погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. По меньшей мере два человека погибли при взрыве в ресторане в городе Беледуэйне в центральной части Сомали вблизи границы с Эфиопией. Об этом сообщил в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию африканской страны, передает УНН.
Детали
По его информации, взрыв самодельного устройства произошел в момент, когда в ресторане находились высокопоставленные чиновники. Два человека погибли, их имена и должности не раскрываются. Есть раненые, их число не называется. Ресторан, где произошел взрыв, расположен рядом с городским полицейским участком.
В свою очередь новостной портал Somali Guardian сообщил в субботу, что в городе Бардер на юге Сомали был застрелен чиновник местного правительства. Группа боевиков из террористической группировки “Аш-Шабаб” ворвалась к нему в дом и совершил убийство. Ведется расследование.
Напомним
13 октября меньшей мере пять человек погибли и еще шестеро получили ранения при взрыве смертника в ресторане в столице Сомали Могадишо.