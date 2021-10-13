У Сомалі терорист підірвав себе у ресторані: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Щонайменше п’ятеро людей загинули та ще шестеро отримали поранення під час вибуху смертника у ресторані у столиці Сомалі Могадішо. Про це пише “Сіньхуа”, передає УНН.
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Терорист-смертник зайшов у ресторан поблизу перехрестя Фага і підірвав себе, що призвело до загибелі п’яти людей та поранення кількох інших.
“Ми можемо підтвердити, що п’ятеро людей загинули в результаті вибуху, а шестеро отримали поранення”, — сказав він.
Свідки розповіли, що почули потужний вибух на перехресті Фага в Могадішо.
“Вибух був величезним, і я бачив, як поранених доставляли до лікарень”, — сказав свідок Абдірахман Мохамед.
Нагадаємо
У Сомалі замінований автомобіль-смертник підірвав автоколону, загинули щонайменше 8 осіб.