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У Сомалі замінований автомобіль-смертник підірвав автоколону, загинули щонайменше 8 осіб

Київ • УНН

 • 21186 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. У суботу в столиці Сомалі у результаті вибуху замінованого автомобіля терористом-смертником на перехресті вулиць біля президентського палацу було вбито щонайменше 8 осіб. Про це пише УНН з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Представник поліції Абдіфатах Аден Хасан повідомив репортерам на місці вибуху, що кількість жертв може бути більшою, оскільки деякі з убитих і поранених були забрані з місця нападу їхніми родичами.

“За вибухом стоїть „Харакат аш-Шабаб“. Вони вбили вісім людей, включаючи солдата, матір і двох дітей. „Харакат аш-Шабаб“ вбиває мирних жителів”, — заявив Хасан.

Свідки на місці нападу повідомили, що бачили сім автомобілів і три рикші, знищені вибухом, і все перехрестя залите кров’ю.

Додамо

“Харакат аш-Шабаб”, який хоче повалити уряд і нав’язати своє тлумачення ісламського права, часто проводить такі вибухи. 2 квітня 2015 року бойовики “аш-Шабаб” напали на університетський коледж в кенійському місті Гарісса, загинули 147 осіб.

14 жовтня 2017 року на одній з жвавих вулиць столиці Сомалі Могадішо вибухнув вантажний автомобіль, начинений вибухівкою, кількість жертв теракту склала 587 осіб.

15 січня 2019 року бойовики “аш-Шабаб” напали на готельно-офісний комплекс Dusit в Найробі, назвавши це відповіддю на рішення Дональда Трампа визнати Єрусалим в якості столиці Ізраїлю. В результаті нападу 21 людина загинула і близько 30 були поранені.

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