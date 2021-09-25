В Сомали заминированный автомобиль-смертник подорвал автоколонну, погибли по меньшей мере 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В субботу в столице Сомали в результате взрыва заминированного автомобиля террористом-смертником на перекрестке улиц возле президентского дворца были убиты не менее 8 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Представитель полиции Абдифатах Аден Хасан сообщил репортерам на месте взрыва, что число жертв может быть больше, поскольку некоторые из убитых и раненых были забраны с места нападения их родственниками.
“За взрывом стоит „Харакат аш-Шабаб“. Они убили восемь человек, включая солдата, мать и двух детей. „Харакат аш-Шабаб“ убивает мирных жителей”, — заявил Хасан.
Свидетели на месте нападения сообщили, что видели семь автомобилей и три рикши, уничтоженные взрывом, и весь перекресток залитый кровью.
Добавим
“Харакат аш-Шабаб”, который хочет свергнуть правительство и навязать свое толкование исламского права, часто проводит такие взрывы. 2 апреля 2015 года боевики “аш-Шабаб” напали на университетский колледж в кенийском городе Гарисса, погибли 147 человек.
14 октября 2017 года на одной из оживленных улиц столицы Сомали Могадишо взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, число жертв теракта составило 587 человек.
15 января 2019 года боевики “аш-Шабаб” напали на гостинично-офисный комплекс Dusit в Найроби, назвав это ответом на решение Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля. В результате нападения 21 человек погиб и около 30 были ранены.