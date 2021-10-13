В Сомали террорист взорвал себя в ресторане: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По меньшей мере пять человек погибли и еще шестеро получили ранения при взрыве смертника в ресторане в столице Сомали Могадишо. Об этом пишет "Синьхуа", передает УНН.
Детали
Террорист-смертник зашел в ресторан вблизи перекрестка фага и взорвал себя, что привело к гибели пяти человек и ранения нескольких других.
"Мы можем подтвердить, что пять человек погибли в результате взрыва, а шестеро получили ранения", - сказал он.
Свидетели рассказали, что услышали мощный взрыв на перекрестке фага в Могадишо.
"Взрыв был огромным, и я видел, как раненых доставляли в больницы", - сказал свидетель Абдирахман Мохамед.
Напомним
В Сомали заминированный автомобиль-смертник подорвал автоколонну, погибли по меньшей мере 8 человек.