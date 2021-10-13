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В Сомали террорист взорвал себя в ресторане: есть жертвы

В Сомали террорист взорвал себя в ресторане: есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. По меньшей мере пять человек погибли и еще шестеро получили ранения при взрыве смертника в ресторане в столице Сомали Могадишо. Об этом пишет "Синьхуа", передает УНН.

Детали

Террорист-смертник зашел в ресторан вблизи перекрестка фага и взорвал себя, что привело к гибели пяти человек и ранения нескольких других.

"Мы можем подтвердить, что пять человек погибли в результате взрыва, а шестеро получили ранения", - сказал он.

Свидетели рассказали, что услышали мощный взрыв на перекрестке фага в Могадишо.

"Взрыв был огромным, и я видел, как раненых доставляли в больницы", - сказал свидетель Абдирахман Мохамед.

Напомним

В Сомали заминированный автомобиль-смертник подорвал автоколонну, погибли по меньшей мере 8 человек.

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