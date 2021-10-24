В Сомали боевики повторно захватили город Гуриели

Детали

После того как утром в ходе наступления войска выбили боевиков из Гуриели, последние провели перегруппировку сил и с приближением темноты предприняли контратаку, отмечает издание. В результате это стратегически важный город в штате Галмудуг снова находится в их руках.

Сомалийский новостной портал Garowe сообщает, что в ходе новых боев в Гуриели убит командир элитного подразделения “Данаб” в штате Галмудуг Абдиладиф Ахмед улусов. Agence France-Presse сообщает о 12 погибших в уличных боях.

Дополнение

Сначала отряды вооруженной группировки захватили Гуриели 1 октября текущего года. Ее лидер Мохамед Шакир заявил, что боевики были вынуждены взять под свой контроль ряд городов в штате Галмудуг, так как правительственные войска оказались неспособными противостоять наступлению в этой части страны отрядов террористической группировки “Аш-Шабаб”.

Справка

Группировка “Ахлу-Сунна валь-Джамаа” с 2008 года оказывала помощь сомалийским вооруженным силам в общей борьбе против боевиков “Аш-Шабаб”, которая имеет связи с террористической сетью “Аль-Каида”.

Напомним

В середине октября меньшей мере два человека погибли при взрыве в ресторане в городе Беледуэйне в центральной части Сомали вблизи границы с Эфиопией.