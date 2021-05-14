В “Слузі народу” очікують, що законопрект про олігархів буде зареєстрований у Раді на наступному тижні

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“Ми очікуємо, що ми будемо його (законопроект про олігархів — ред.) реєструвати наступного тижня. Вже фактично є фінальна версія, ми будемо погоджувати її з Президентом і потім будемо реєструвати”, — розповів Арахамія.

Доповнення

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомляв, що на його думку до олігархічного середовища на сьогодні можна віднести 13 осіб, які мають дуже великий вплив в середині України. Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів.

Раніше у Раді національної безпеки й оборони України зазначили, що розглянуть санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського “у разі надходження пропозицій”.

В квітні цього року представник Глави держави у КСУ, народний депутат від “Слуги народу” Федір Веніславський - Верховна Рада може розглянути законопроект про статус олігархів, який запропонував розробити Президент України Володимир Зеленський, протягом найближчих 2-3 місяців.

Окрім того, у МЗС заявили, що закон про олігархів буде базуватися на досвіді Сполучених Штатів.