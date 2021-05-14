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В "Слуге народа" ожидают, что законопрект об олигархах будет зарегистрирован в Раде на следующей неделе

Киев • УНН

 • 12856 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Ожидается, что законопроект об олигархах будет зарегистрирован в Верховной Раде на следующей неделе. Такое мнение высказал председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает корреспондент УНН.

В "Слуге народа" ожидают, что законопрект об олигархах будет зарегистрирован в Раде на следующей неделе

Цитата

“Мы ожидаем, что мы будем его (законопроект об олигархах — ред.) Регистрировать на следующей неделе. Уже фактически является финальная версия, мы будем согласовывать ее с Президентом и потом будем регистрировать”, - рассказал Арахамия.

Дополнение

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал , что по его мнению к олигархическому среды сегодня можно отнести 13 человек, которые имеют очень большое влияние внутри Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов.

Ранее в Раде национальноӥ безопасности й обороны Украӥны отметили , что рассмотрят санкциӥ относительно украӥнського олигарха и бывшего чиновника Игоря Коломойського “в случае поступления пропозиций”.

В апреле этого года представитель Главы государства в КСУ, народний депутат от “Слуги народа” Федор Вениславський - Верховная Рада может рассмотреть законопроект о статусе олигархов, який предложил разработать Президент Украӥны Владимир Зеленський, в течение найближчих 2-3 месяцев.

Кроме того, в МИД заявили, что закон об олигархах будет базироваться на опыте Соединенных Штатов.

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