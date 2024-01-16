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В школах білорусі старшокласників будуть вчити допиту військовополонених - постанова Міносвіти

В школах білорусі старшокласників будуть вчити допиту військовополонених - постанова Міносвіти

Київ • УНН

 • 25134 перегляди

У школах білорусі запроваджують факультативний курс, який передбачатиме навчання з допиту військовополонених

У школах білорусі для учнів старших класів запроваджують факультативний курс з англійської мови "Військовий переклад", який серед іншого, передбачатиме навчання з допиту військовополонених. Про це йдеться в постанові міністерства освіти білорусі, пише УНН.

Деталі

Згідно з постановою, у школах та ліцеях для учнів 10-11 класів, а також військових училищах білорусі планується запровадити факультатив "Військовий переклад" з навчального предмету "Іноземна мова".

Зазначається, що метою факультативу є "формування в учнів навиків для здійснення успішної перекладацької діяльності".

З розширенням словникового запасу та формуванням професійних навичок та умінь військового перекладача, учень у рамках такого курсу має дізнатися структуру збройних сил США та Великої Британії та навчитися визначати американських та британських військових за відзнаками.

За підсумками курсу учні повинні знати у тому числі військову термінологію та класифікацію військово-топографічних карт, а також вміти використовувати отримані знання у різних ситуаціях та здійснювати двосторонній переклад бесіди чи допиту військовополоненого.

Учням 11 класів будуть проводити курси, присвячені збройним силам США та НАТО. Їм будуть розповідати, зокрема, про структуру національної безпеки США, регулярні і резервні війська, танки, ракети і літаки США, а також історію створення НАТО, його цілі та основні військові операції.

Постанова набирає чинності 17 січня.

Нагадаємо

Влада білорусі відправила групу українських дітей з окупованої України, яка нещодавно прибула, на тренування з білоруськими військовими, щоб навчитися буцімто евакуюватися в разі пожежі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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