В школах беларуси старшеклассников будут учить допросу военнопленных - постановление Минобразования
Киев • УНН
В школах беларуси вводят факультативный курс, который будет предусматривать обучение по допросу военнопленных
В школах беларуси для учащихся старших классов вводят факультативный курс по английскому языку "Военный перевод", который среди прочего, будет предусматривать обучение по допросу военнопленных. Об этом говорится в постановлении министерства образования беларуси, пишет УНН.
Детали
Согласно постановлению, в школах и лицеях для учащихся 10-11 классов, а также военных училищах Беларуси планируется ввести факультатив "Военный перевод" по учебному предмету "Иностранный язык".
Отмечается, что целью факультатива является "формирование у учащихся навыков для осуществления успешной переводческой деятельности".
С расширением словарного запаса и формированием профессиональных навыков и умений военного переводчика, ученик в рамках такого курса должен узнать структуру вооруженных сил США и Великобритании и научиться определять американских и британских военных по отличиям.
По итогам курса учащиеся должны знать в том числе военную терминологию и классификацию военно-топографических карт, а также уметь использовать полученные знания в различных ситуациях и осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного.
Ученикам 11 классов будут проводить курсы, посвященные вооруженным силам США и НАТО. Им будут рассказывать, в частности, о структуре национальной безопасности США, регулярных и резервных войсках, танках, ракетах и самолетах США, а также истории создания НАТО, его целях и основных военных операциях.
Постановление вступает в силу 17 января.
Напомним
Власти беларуси отправили недавно прибывшую группу украинских детей из оккупированной Украины на тренировку с белорусскими военными, чтобы научиться якобы эвакуироваться в случае пожара.
В школах беларуси старшеклассников будут учить допросу военнопленных - постановление Минобразования
В школах беларуси вводят факультативный курс, который будет предусматривать обучение по допросу военнопленных.
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