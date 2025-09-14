В Румунії встановили світовий рекорд створивши стіл довжиною 2,7 км

Місто Алба-Юлія в Румунії створило найдовший у світі стіл з перероблюваних матеріалів, підтверджений Книгою рекордів Гіннеса. Стіл довжиною 2,7 кілометра був побудований з майже 1500 європалет та 2700 панелей doka, на ньому розмістили 10 тисяч перероблених керамічних тарілок та 5 тонн їжі для 10 тисяч відвідувачів.