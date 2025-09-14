В Румунії встановили світовий рекорд створивши стіл довжиною 2,7 км

$41.310.00
48.270.00
ukenru
09:08 • 2518 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 32852 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 69495 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 58810 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 69230 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 39133 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 68011 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 64573 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38967 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 38077 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
39%
759мм
Популярнi новини
Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - ШмигальPhoto13 вересня, 23:50 • 10659 перегляди
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg14 вересня, 00:23 • 29315 перегляди
путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD14 вересня, 01:28 • 5794 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України14 вересня, 02:31 • 15304 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo04:31 • 8498 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 70460 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 43841 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 43633 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 68011 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 41303 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Ілон Маск
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 30 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 18227 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 64573 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 51163 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 99097 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
Шахед-136
Bild
E-6 Mercury

В Румунії встановили світовий рекорд створивши стіл довжиною 2,7 км

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Місто Алба-Юлія в Румунії створило найдовший у світі стіл з перероблюваних матеріалів, підтверджений Книгою рекордів Гіннеса. Стіл довжиною 2,7 кілометра був побудований з майже 1500 європалет та 2700 панелей doka, на ньому розмістили 10 тисяч перероблених керамічних тарілок та 5 тонн їжі для 10 тисяч відвідувачів.

В Румунії встановили світовий рекорд створивши стіл довжиною 2,7 км

У Румунії місто Алба-Юлія встановила новий світовий рекорд після того, як Книга рекордів Гіннеса підтвердила створення найдовшого столу у світі, виготовленого з матеріалів, які переробляються.

Про це пише УНН з посиланням на DIGI.

Деталі

Стіл завдовжки 2,7 кілометра, розташований всередині ровів цитаделі Альба-Кароліна. Він був побудований з майже 1500 європалет та 2700 панелей doka, а навколо нього було розміщено 5,4 кілометра лавок та стільців.

На столі, прикрашеному 10 тисячами квіткових стеблин, було 10 тисяч перероблених керамічних тарілок, спеціально створених для цього заходу, а для 10 тисяч відвідувачів було підготовлено п'ять тонн їжі та 5 тисяч літрів води.

"Mesei Care Unește" – це більше, ніж стіл довжиною 2,7 кілометра. Це символ зв’язку між людьми, сили громади та способу, яким традиції можуть оживати в сьогоденні

- розповів підприємець Алекс Вілкан, якому належить ідея створення такого столу.

У проєкті взяли участь понад 40 компаній, які пожертвували все: від їжі та напоїв до лавок, тарілок, столових приборів, квітів, мийних засобів та серветок. Кількість людей, залучених до проекту, перевищила 1000.

Доповнення

У Канзас-Сіті, штат Міссурі, живе Медуза - сітчастий пітон, який встановив світовий рекорд Гіннеса як найдовша змія в неволі. Її довжина сягає 7,67 метра, а вага - понад 158 кілограмів.

У Фінляндії представили "Legend of the Seas" - найбільший круїзний лайнер планети вагою 250 тисяч тонн. Гігантське судно довжиною понад 350 метрів здатне вмістити 7600 пасажирів, яких на борту чекає велетенський аквапарк, сім басейнів, 23 ресторани та 21 бар.

Павло Зінченко

УНН Lite
Міссурі (штат)
благодійність
Фінляндія
Румунія