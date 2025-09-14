В Румунії встановили світовий рекорд створивши стіл довжиною 2,7 км
Київ • УНН
Місто Алба-Юлія в Румунії створило найдовший у світі стіл з перероблюваних матеріалів, підтверджений Книгою рекордів Гіннеса. Стіл довжиною 2,7 кілометра був побудований з майже 1500 європалет та 2700 панелей doka, на ньому розмістили 10 тисяч перероблених керамічних тарілок та 5 тонн їжі для 10 тисяч відвідувачів.
У Румунії місто Алба-Юлія встановила новий світовий рекорд після того, як Книга рекордів Гіннеса підтвердила створення найдовшого столу у світі, виготовленого з матеріалів, які переробляються.
Стіл завдовжки 2,7 кілометра, розташований всередині ровів цитаделі Альба-Кароліна. Він був побудований з майже 1500 європалет та 2700 панелей doka, а навколо нього було розміщено 5,4 кілометра лавок та стільців.
На столі, прикрашеному 10 тисячами квіткових стеблин, було 10 тисяч перероблених керамічних тарілок, спеціально створених для цього заходу, а для 10 тисяч відвідувачів було підготовлено п'ять тонн їжі та 5 тисяч літрів води.
"Mesei Care Unește" – це більше, ніж стіл довжиною 2,7 кілометра. Це символ зв’язку між людьми, сили громади та способу, яким традиції можуть оживати в сьогоденні
У проєкті взяли участь понад 40 компаній, які пожертвували все: від їжі та напоїв до лавок, тарілок, столових приборів, квітів, мийних засобів та серветок. Кількість людей, залучених до проекту, перевищила 1000.
