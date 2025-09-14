В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км

Город Алба-Юлия в Румынии создал самый длинный в мире стол из перерабатываемых материалов, подтвержденный Книгой рекордов Гиннесса. Стол длиной 2,7 километра был построен из почти 1500 европоддонов и 2700 панелей doka, на нем разместили 10 тысяч переработанных керамических тарелок и 5 тонн еды для 10 тысяч посетителей.