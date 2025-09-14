$41.310.00
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Город Алба-Юлия в Румынии создал самый длинный в мире стол из перерабатываемых материалов, подтвержденный Книгой рекордов Гиннесса. Стол длиной 2,7 километра был построен из почти 1500 европоддонов и 2700 панелей doka, на нем разместили 10 тысяч переработанных керамических тарелок и 5 тонн еды для 10 тысяч посетителей.

В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км

В Румынии город Алба-Юлия установил новый мировой рекорд после того, как Книга рекордов Гиннесса подтвердила создание самого длинного стола в мире, изготовленного из перерабатываемых материалов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на DIGI.

Детали

Стол длиной 2,7 километра, расположенный внутри рвов цитадели Альба-Каролина. Он был построен из почти 1500 европоддонов и 2700 панелей doka, а вокруг него было размещено 5,4 километра скамеек и стульев.

На столе, украшенном 10 тысячами цветочных стеблей, было 10 тысяч переработанных керамических тарелок, специально созданных для этого мероприятия, а для 10 тысяч посетителей было подготовлено пять тонн еды и 5 тысяч литров воды.

"Mesei Care Unește" – это больше, чем стол длиной 2,7 километра. Это символ связи между людьми, силы общины и способа, которым традиции могут оживать в настоящем

- рассказал предприниматель Алекс Вилкан, которому принадлежит идея создания такого стола.

В проекте приняли участие более 40 компаний, которые пожертвовали все: от еды и напитков до скамеек, тарелок, столовых приборов, цветов, моющих средств и салфеток. Количество людей, вовлеченных в проект, превысило 1000.

Дополнение

В Канзас-Сити, штат Миссури, живет Медуза - сетчатый питон, который установил мировой рекорд Гиннесса как самая длинная змея в неволе. Ее длина достигает 7,67 метра, а вес - более 158 килограммов.

В Финляндии представили "Legend of the Seas" - крупнейший круизный лайнер планеты весом 250 тысяч тонн. Гигантское судно длиной более 350 метров способно вместить 7600 пассажиров, которых на борту ждет гигантский аквапарк, семь бассейнов, 23 ресторана и 21 бар.

Павел Зинченко

