В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
Город Алба-Юлия в Румынии создал самый длинный в мире стол из перерабатываемых материалов, подтвержденный Книгой рекордов Гиннесса. Стол длиной 2,7 километра был построен из почти 1500 европоддонов и 2700 панелей doka, на нем разместили 10 тысяч переработанных керамических тарелок и 5 тонн еды для 10 тысяч посетителей.
Детали
Стол длиной 2,7 километра, расположенный внутри рвов цитадели Альба-Каролина. Он был построен из почти 1500 европоддонов и 2700 панелей doka, а вокруг него было размещено 5,4 километра скамеек и стульев.
На столе, украшенном 10 тысячами цветочных стеблей, было 10 тысяч переработанных керамических тарелок, специально созданных для этого мероприятия, а для 10 тысяч посетителей было подготовлено пять тонн еды и 5 тысяч литров воды.
"Mesei Care Unește" – это больше, чем стол длиной 2,7 километра. Это символ связи между людьми, силы общины и способа, которым традиции могут оживать в настоящем
В проекте приняли участие более 40 компаний, которые пожертвовали все: от еды и напитков до скамеек, тарелок, столовых приборов, цветов, моющих средств и салфеток. Количество людей, вовлеченных в проект, превысило 1000.
Дополнение
