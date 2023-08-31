В росії з храму серед білого дня вкрали мощі Святого Миколая Чудотворця

Деталі

Зазначається, що сьогодні вранці до храму Усікновення Глави Іоанна Предтечі в Кіровську приїхала машина, з якої вийшла жінка в хустці. Вона зайшла в будівлю і попросила винести мощі Святого Миколая Чудотворця. Нічого дивного в цьому не було: у церкві лежать кілька різних мощей, і парафіяни іноді просять винести їх для молитви.

Коли мощі винесли, жінка помолилася, перехрестилася, а потім забрала мощі, сіла в машину і поїхала. За словами очевидців, вона була пасажиркою - автомобіль вів хтось інший. Реліквію та її викрадачку зараз розшукують.

Доповнення

Це не поодинокий випадок крадіжок в храмах і російських зокрема. Навесні ЗМІ писали, що в петербурзі затримали чоловіка, який обікрав храм на крестовському острові. Житель ленінградської області незвично сходив до церкви. Правоохоронців зацікавило те, як він із неї пішов. У приміщенні стало менше книг і хрестів.

Трохи згодом ЗМІ писали, як із московського храму Іоанна Богослова викрали ікону Божої Матері, яку, своєю чергою викрали з Донбасу.

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