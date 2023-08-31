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В россии из храма среди бела дня украли мощи Святого Николая Чудотворца

В россии из храма среди бела дня украли мощи Святого Николая Чудотворца

Киев • УНН

 • 932205 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В ленинградской области похитили мощи Святого Николая Чудотворца. Судя по картине преступления, похищение было спланировано, пишут СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что утром в храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи в кировске приехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она вошла в здание и попросила вынести мощи Святого Николая Чудотворца. Ничего удивительного в этом не было: в церкви лежат несколько разных мощей, и прихожане иногда просят вынести их для молитвы.

Когда мощи принесли, женщина помолилась, перекрестилась, а потом забрала мощи, села в машину и уехала. По словам очевидцев, она была пассажиркой – автомобиль вел кто-то другой. Реликвию и ее похитительницу сейчас разыскивают.

Дополнение

Это не редкий случай краж в храмах и российских в частности. Весной СМИ писали, что в петербурге задержали мужчину, обокравшего храм на крестовском острове. Житель ленинградской области необычно сходил в церковь. Правоохранителей заинтересовало то, как он из нее ушел. В помещении стало меньше книг и крестов.

Чуть позже СМИ писали, как из московского храма Иоанна Богослова похитили икону Божией Матери, которую, в свою очередь, похитили из Донбасса.

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