В росії випуск авто впав майже втричі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У липні 2022 року в рф виробництво легкових автомобілів склало 19400 штук, на 80,6% менше, ніж у липні 2021 року, інформує УНН з посиланням на Росстат.
Деталі
Як зазначається, за сім місяців 2022 року в країні випущено менш як 300 тисяч легкових автомобілів, на 64,2% менше, ніж у січні-липні 2021 року.
Продажі нових легкових та легких комерційних автомобілів в росії в липні впали на 74,9%, до 32,4 тисячі штук.
Нагадаємо
Porsche, Bentley та інші розкішні автомобілі із російськими номерними знаками заповнюють гараж в аеропорту Гельсінкі, на тлі того, як Фінляндія стає важливою транзитною країною для російських туристів, які летять до Європи.