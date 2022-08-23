Porsche і Bentley: аеропорт Гельсінкі заповнили елітні автівки російських туристів

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Швидка прогулянка автостоянкою в аеропорту Гельсінкі виявила десятки, якщо не сотні дорогих автомобілів з російськими номерними знаками, у тому числі новий седан Mercedes-Benz S-класу та Porsche 911 Turbo S.

"Мене це приголомшує", - сказав фінський мандрівник Юссі Хірвонен, вийшовши з парковки. "Хотілося б, щоб їх не було тут, перш ніж вирішиться ситуація в Україні", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що скандинавська країна стала "транзитною країною" для російських туристів. "Зараз в аеропорту Гельсінкі багато туристів із росії", - сказав він.

Минулого тижня Фінляндія заявила, що з 1 вересня обмежить видачу російських туристичних віз до 10 відсотків від поточних обсягів через невдоволення російським туризмом на тлі війни в Україні. Але росіяни продовжують в'їжджати до Фінляндії з візами, виданими іншими країнами ЄС у Шенгенській зоні.

"Вони прибувають сюди з шенгенськими візами, виданими різними країнами, а потім продовжують шлях через аеропорт Гельсінкі", — сказав Хаавісто.

Згідно з опитуванням, проведеним фінською прикордонною службою в серпні, близько двох третин росіян, які перетинають східний кордон Фінляндії, роблять це за шенгенською візою, виданою не Фінляндією, а іншою країною.

"Угорщина, Італія, Австрія, Греція та Іспанія зазвичай видають візи росіянам і, як правило, щорічно входять до числа провідних країн, що видають візи", - сказав співробітник прикордонної служби Мерт Сасіоглу AFP.

За словами Хаавісто, правила Шенгенської угоди не дозволяють Фінляндії закривати кордон для якихось конкретних національностей. Такі санкції можуть бути ухвалені лише спільно на рівні ЄС.

"У той час, як Фінляндія та країни Балтії планують ввести обмеження на ці візи, було б добре, якби всі країни ЄС ухвалили аналогічні рішення", - сказав Хаавісто.

Цю думку поділяли багато фін в аеропорту.

"Має бути ухвалене рішення ЄС про закриття кордону", - сказав фінський мандрівник Юссі Хірвонен.

Фінляндія має намір порушити це питання на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Чехії 30 серпня.

Доповнення

ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків після того, як москва вторглася в Україну, змусивши всіх, хто хоче вирушити до Європи, перетинати кордон або летіти манівцями, використовуючи незахідні авіалінії.

З тих пір, як у липні минув термін дії обмежень, введених в рф через COVID-19, спостерігається бум російських мандрівників. Хоча ці цифри все ще значно нижчі за доковідний рівень, у липні було здійснено понад 230 000 перетинів кордону порівняно зі 125 000 у червні.

Тим часом зростає і негативна реакція в Європі, з позицією проти дозволу в'їзду російським туристам, поки триває війна.

Члени Європейського Союзу Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які межують з рф, можуть заборонити російським туристам в'їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить заборону на видачу туристичних віз на рівні блоку, заявив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.