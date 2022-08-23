Porsche и Bentley: аэропорт Хельсинки заполнили элитные автомобили российских туристов

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 4030 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 28369 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85928 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121203 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120455 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270612 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133797 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122297 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373679 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83983 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 9820 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

8 апреля, 18:17 • 8946 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11016 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 25383 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 7102 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270611 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294988 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373678 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349669 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396366 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78333 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112098 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131512 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170862 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80069 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Porsche и Bentley: аэропорт Хельсинки заполнили элитные автомобили российских туристов

Киев • УНН

 • 287710 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Porsche, Bentley и другие роскошные автомобили с российскими номерными знаками заполняют гараж в Хельсинкском аэропорту, на фоне того, как Финляндия становится важной транзитной страной для российских туристов, летящих в Европу, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Porsche и Bentley: аэропорт Хельсинки заполнили элитные автомобили российских туристов

Детали

Быстрая прогулка по автостоянке в аэропорту Хельсинки обнаружила десятки, если не сотни дорогих автомобилей с российскими номерными знаками, в том числе новый седан Mercedes-Benz S-класса и Porsche 911 Turbo S.

"Меня это ошеломляет", - сказал финский путешественник Юсси Хирвонен, выйдя из парковки. "Хотелось бы, чтобы их не было здесь до того, как решится ситуация в Украине", – отметил он.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что скандинавская страна стала "транзитной страной" для российских туристов. "Сейчас в аэропорту Хельсинки много туристов из россии", - сказал он.

На прошлой неделе Финляндия заявила, что с 1 сентября ограничит выдачу российских туристических виз до 10 процентов от текущих объемов из-за недовольства российским туризмом на фоне войны в Украине. Но россияне продолжают въезжать в Финляндию с визами, выданными другими странами ЕС в Шенгенской зоне.

"Они прибывают сюда с шенгенскими визами, выданными разными странами, а затем продолжают путь через аэропорт Хельсинки", — сказал Хаависто.

Согласно опросу, проведенному финской пограничной службой в августе, около двух третей россиян, пересекающих восточную границу Финляндии, делают это по шенгенской визе, выданной не Финляндией, а другой страной.

"Венгрия, Италия, Австрия, Греция и Испания обычно выдают визы россиянам и, как правило, ежегодно входят в число ведущих стран, выдающих визы", - сказал сотрудник пограничной службы Мерт Сасиоглу AFP.

По словам Хаависто, правила Шенгенского соглашения не позволяют Финляндии закрывать границу для каких-либо конкретных национальностей. Такие санкции могут быть приняты совместно на уровне ЕС.

"На фоне того, как Финляндия и страны Балтии планируют ввести ограничения на эти визы, было бы хорошо, если бы все страны ЕС приняли аналогичные решения", - сказал Хаависто.

Это мнение разделяли многие финны в аэропорту.

"Должно быть принято решение ЕС о закрытии границы", - сказал финский путешественник Юсси Хирвонен.

Финляндия намерена поднять этот вопрос на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС в Чехии 30 августа.

Дополнение

ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов после того, как москва вторглась в Украину, заставив всех, кто хочет отправиться в Европу, пересекать границу или лететь окольными путями, используя незападные авиалинии.

С тех пор, как в июле истек срок действия ограничений, введенных в рф из-за COVID-19, наблюдается бум российских путешественников. Хотя эти цифры все еще значительно ниже доковидного уровня, в июле было осуществлено более 230 000 пересечений границы по сравнению со 125 000 в июне.

Тем временем растет и негативная реакция в Европе, с позицией против разрешения въезда российским туристам, пока идет война.

Члены Европейского Союза Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26