Porsche и Bentley: аэропорт Хельсинки заполнили элитные автомобили российских туристов

Детали

Быстрая прогулка по автостоянке в аэропорту Хельсинки обнаружила десятки, если не сотни дорогих автомобилей с российскими номерными знаками, в том числе новый седан Mercedes-Benz S-класса и Porsche 911 Turbo S.

"Меня это ошеломляет", - сказал финский путешественник Юсси Хирвонен, выйдя из парковки. "Хотелось бы, чтобы их не было здесь до того, как решится ситуация в Украине", – отметил он.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что скандинавская страна стала "транзитной страной" для российских туристов. "Сейчас в аэропорту Хельсинки много туристов из россии", - сказал он.

На прошлой неделе Финляндия заявила, что с 1 сентября ограничит выдачу российских туристических виз до 10 процентов от текущих объемов из-за недовольства российским туризмом на фоне войны в Украине. Но россияне продолжают въезжать в Финляндию с визами, выданными другими странами ЕС в Шенгенской зоне.

"Они прибывают сюда с шенгенскими визами, выданными разными странами, а затем продолжают путь через аэропорт Хельсинки", — сказал Хаависто.

Согласно опросу, проведенному финской пограничной службой в августе, около двух третей россиян, пересекающих восточную границу Финляндии, делают это по шенгенской визе, выданной не Финляндией, а другой страной.

"Венгрия, Италия, Австрия, Греция и Испания обычно выдают визы россиянам и, как правило, ежегодно входят в число ведущих стран, выдающих визы", - сказал сотрудник пограничной службы Мерт Сасиоглу AFP.

По словам Хаависто, правила Шенгенского соглашения не позволяют Финляндии закрывать границу для каких-либо конкретных национальностей. Такие санкции могут быть приняты совместно на уровне ЕС.

"На фоне того, как Финляндия и страны Балтии планируют ввести ограничения на эти визы, было бы хорошо, если бы все страны ЕС приняли аналогичные решения", - сказал Хаависто.

Это мнение разделяли многие финны в аэропорту.

"Должно быть принято решение ЕС о закрытии границы", - сказал финский путешественник Юсси Хирвонен.

Финляндия намерена поднять этот вопрос на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС в Чехии 30 августа.

Дополнение

ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов после того, как москва вторглась в Украину, заставив всех, кто хочет отправиться в Европу, пересекать границу или лететь окольными путями, используя незападные авиалинии.

С тех пор, как в июле истек срок действия ограничений, введенных в рф из-за COVID-19, наблюдается бум российских путешественников. Хотя эти цифры все еще значительно ниже доковидного уровня, в июле было осуществлено более 230 000 пересечений границы по сравнению со 125 000 в июне.

Тем временем растет и негативная реакция в Европе, с позицией против разрешения въезда российским туристам, пока идет война.

Члены Европейского Союза Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.