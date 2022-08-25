В россии выпуск авто упал почти втрое
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В июле 2022 года в рф производство легковых автомобилей составило 19400 штук, на 80,6% меньше, чем в июле 2021 года, информирует УНН со ссылкой на Росстат.
Детали
Как отмечается, за семь месяцев 2022 года в стране выпущено менее 300 тысяч легковых автомобилей, на 64,2% меньше, чем в январе-июле 2021 года.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в рф в июле упали на 74,9%, до 32,4 тысяч штук.
Напомним
Porsche, Bentley и другие роскошные автомобили с российскими номерными знаками заполняют гараж в Хельсинкском аэропорту, на фоне того, как Финляндия становится важной транзитной страной для российских туристов, летящих в Европу.