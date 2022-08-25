В россии выпуск авто упал почти втрое

Детали

Как отмечается, за семь месяцев 2022 года в стране выпущено менее 300 тысяч легковых автомобилей, на 64,2% меньше, чем в январе-июле 2021 года.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в рф в июле упали на 74,9%, до 32,4 тысяч штук.

Напомним

Porsche, Bentley и другие роскошные автомобили с российскими номерными знаками заполняют гараж в Хельсинкском аэропорту, на фоне того, как Финляндия становится важной транзитной страной для российских туристов, летящих в Европу.