В російській калмикії впав військовий літак Як-130
Київ • УНН
У російській калмикії за 40 км від елісти впав військовий літак Як-130 під час навчально-тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватися і був госпіталізований, основна версія причини - відмова техніки.
У російській калмикії за 40 км. від міста еліста впав військовий літак Як-130. Він здійснював навчально-тренувальний політ. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
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Як повідомляється, пілот встиг катапультуватися. Його госпіталізували вертольотом до госпіталю Волгограда.
Причина інциденту встановлюється. Наразі основна версія - це відмова техніки.
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