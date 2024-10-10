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В російській калмикії впав військовий літак Як-130

В російській калмикії впав військовий літак Як-130

Київ • УНН

 • 10227 перегляди

У російській калмикії за 40 км від елісти впав військовий літак Як-130 під час навчально-тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватися і був госпіталізований, основна версія причини - відмова техніки.

У російській калмикії за 40 км. від міста еліста впав військовий літак Як-130. Він здійснював навчально-тренувальний політ. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, пілот встиг катапультуватися. Його госпіталізували вертольотом до госпіталю Волгограда. 

Причина інциденту встановлюється. Наразі основна версія - це відмова техніки.

В адигеї в рф на військовому аеродромі знищено склад паливно-мастильних матеріалів - керівник ЦПД при РНБО 10.10.24, 10:40 • 10990 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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