В российской Калмыкии упал военный самолет Як-130

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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
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Рада одобрила увеличение налогов

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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112228 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

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8 октября 2024, 13:10  •  129674 просмотра

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В российской Калмыкии упал военный самолет Як-130

В российской Калмыкии упал военный самолет Як-130

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 08:40  •  4264 просмотра

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В российской Калмыкии в 40 км от Элисты упал военный самолет Як-130 во время учебно-тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован, основная версия причины - отказ техники.

В российской калмыкии в 40 км. от города Элиста упал военный самолет Як-130. Он совершал учебно-тренировочный полет. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН

Детали 

Как сообщается, пилот успел катапультироваться. Его госпитализировали вертолетом в госпиталь Волгограда. 

Причина инцидента устанавливается. Сейчас основная версия - это отказ техники.

В адыгее в рф на военном аэродроме уничтожен склад горюче-смазочных материалов - руководитель ЦПД при СНБО10 октября 2024, 07:40 • 6114 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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