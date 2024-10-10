В российской Калмыкии упал военный самолет Як-130
Киев • УНН
В российской Калмыкии в 40 км от Элисты упал военный самолет Як-130 во время учебно-тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован, основная версия причины - отказ техники.
В российской калмыкии в 40 км. от города Элиста упал военный самолет Як-130. Он совершал учебно-тренировочный полет. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, пилот успел катапультироваться. Его госпитализировали вертолетом в госпиталь Волгограда.
Причина инцидента устанавливается. Сейчас основная версия - это отказ техники.
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