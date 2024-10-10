В российской Калмыкии упал военный самолет Як-130

В российской калмыкии в 40 км. от города Элиста упал военный самолет Як-130. Он совершал учебно-тренировочный полет. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, пилот успел катапультироваться. Его госпитализировали вертолетом в госпиталь Волгограда.

Причина инцидента устанавливается. Сейчас основная версия - это отказ техники.

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