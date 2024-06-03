В рф заявили про атаку на місце дислокації російського міноборони: є поранені
Київ • УНН
Месце дислокації міністерства оборони росії в бєлгородській області зазнала нападу, в результаті чого виникла пожежа. Згоріло кілька одиниць військової техніки, а троє військовослужбовців отримали поранення.
2 червня було атаковано місце дислокації міноборони рф у корочанському районі бєлгородської області росії. Внаслідок атаки згоріло кілька одиниць військової техніки. Поранення отримали троє військовослужбовців. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Раніше глава регіону повідомив, що корочанському районі "сталася надзвичайна подія" - внаслідок детонації боєприпасу загинув заступник голови адміністрації корочанського району - секретар ради безпеки району ігор нечипоренко.
Голова району микола нестеров, а також двоє голів сільських поселень - андрій вєдєнін, голова меліховського сільського поселення, і ігор шевляков, голова гляхівського сільського поселення дістали незначні поранення.
ASTRA з'ясувала, що вранці 2 червня було атаковано місце дислокації російських військовослужбовців, внаслідок чого виникла пожежа, згоріло кілька одиниць військової техніки. Уже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі нечипоренка, поранення голів адміністрації та сільських поселень і 3 військовослужбовців мо рф.
російська авіація скинула ще три ФАБи на бєлгородську область - ЗМІ 03.06.24, 13:31 • 29986 переглядiв