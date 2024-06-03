В рф заявили об атаке на место дислокации российского минобороны: есть раненые

2 июня было атаковано место дислокации минобороны рф в Коростенском районе Белгородской области россии. В результате атаки сгорело несколько единиц военной техники. Ранения получили трое военнослужащих. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Ранее глава региона сообщил, что в коростенском районе "произошло ЧП" - в результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации корочанского района - секретарь совета безопасности района игорь нечипоренко.

Глава района николай нестеров, а также двое глав сельских поселений - андрей веденин, председатель малиновского сельского поселения, и игорь шевляков, председатель гляховского сельского поселения получили незначительные ранения.

ASTRA выяснила, что утром 2 июня было атаковано место дислокации российских военнослужащих, в результате чего возник пожар, сгорело несколько единиц военной техники. Уже во время тушения пожара сдетонировал боэприпас, что привело к гибели нечипоренко, ранению глав администрации и сельских поселений и 3 военнослужащих мо рф.

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