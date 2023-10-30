В рф гвинтокрил здійснив жорстку посадку: постраждали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В російській республіці саха дві людини постраждали під час жорсткої посадки вертоліта Мі-2. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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«Вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку в якутії, двоє людей постраждали, повідомили в ГУМНС" - пишуть росЗМІ.
Відповідно до інформації мнс росії, загалом на борту перебувало п'ятеро осіб.
Раніше УНН повідомляв, що у хасанському районі примор'я туристичний автобус, що прямував з Китаю до уссурійська, втратив керування і з'їхав у кювет.
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