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Пілот, який вживав «чарівні» гриби, спробував розбити літак з 83 людьми на борту

Київ • УНН

 • 260793 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Пілота компанії Alaska Airlines, який вживав психоделічні гриби, звинувачують у спробі вимкнути двигуни літака з пасажирами під час польоту. Про це повідомили Reuters, пише УНН.

Пілот, який вживав «чарівні» гриби, спробував розбити літак з 83 людьми на борту

Деталі

44-річний Джозеф Девід Емерсон, пілот авіакомпанії Alaska Airlines, їхав як резервний пасажир у кабіні недільного рейсу з Еверетта, штат Вашингтон, до Сан-Франциско.

Два пілоти, які були за штурвалом рейсу 2059, розповіли слідчим, що Емерсон почав з ними невимушено спілкуватися, а потім раптом кинув свою радіогарнітуру в кабіну і сказав: «Я не в порядку».

Потім він потягнувся вгору і схопив дві червоні ручки пожежогасіння, потягнувши їх донизу. Почалася бійка. Один із пілотів схопив Емерсона, щоб не дати йому повністю зачепити ручки, а інший оголосив надзвичайну ситуацію під час польоту. Після цього Емерсон знову раптово замовк і покинув кабіну, йдеться в повідомленні.

Пізніше Емерсон намагався схопитися за ручку аварійного виходу, але стюардеса зупинила його. Також інша стюардеса повідомила, що випадково почула, як Емерсон сказав: «Я все переплутав», і що він заявив, що «намагався вбити всіх».

Після арешту Емерсон сказав поліції, що під час інциденту він переживав психічну кризу. У судових документах говориться, що він також сказав поліції, що вперше взяв «чарівні гриби» приблизно за 48 годин до посадки на літак.

Наразі Ємерсон звинувачується у замаху на вбивство 83 осіб.

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