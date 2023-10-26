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Пилот, употреблявший "волшебные" грибы, попытался разбить самолет с 83 людьми на борту

Киев • УНН

 • 260793 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Пилота компании Alaska Airlines, который употреблял психоделические грибы, обвиняют в попытке выключить двигатели самолета с пассажирами во время полета. Об этом сообщили Reuters, пишет УНН.

Пилот, употреблявший "волшебные" грибы, попытался разбить самолет с 83 людьми на борту

Детали

44-летний Джозеф Дэвид Эмерсон, пилот авиакомпании Alaska Airlines, ехал в качестве резервного пассажира в кабине воскресного рейса из Эверетта, штат Вашингтон, в Сан-Франциско.

Два пилота, которые были за штурвалом рейса 2059, рассказали следователям, что Эмерсон начал с ними непринужденно общаться, а затем вдруг бросил свою радиогарнитуру в кабину и сказал: «Я не в порядке».

Затем он потянулся вверх и схватил две красные ручки пожаротушения, потянув их вниз. Началась драка. Один из пилотов схватил Эмерсона, чтобы не дать ему полностью задеть ручки, а другой объявил чрезвычайную ситуацию во время полета. После этого Эмерсон снова внезапно замолчал и покинул кабину, говорится в сообщении.

Позже Эмерсон пытался схватиться за ручку аварийного выхода, но стюардесса остановила его. Также другая стюардесса сообщила, что случайно услышала, как Эмерсон сказал: «Я все перепутал», и что он заявил, что «пытался убить всех».

После ареста Эмерсон сказал полиции, что во время инцидента он переживал психический кризис. В судебных документах говорится, что он также сказал полиции, что впервые взял «волшебные грибы» примерно за 48 часов до посадки на самолет.

В настоящее время Йемерсон обвиняется в покушении на убийство 83 человек.

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