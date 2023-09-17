У Бразилії розбився чартерний літак із туристами, загинули 14 людей

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На борту літака перебували 12 туристів та два пілоти. Авіакомпанія Manaus Aerotaxi оприлюднила заяву про початок розслідування, але не надала подробиць.

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"Ми розраховуємо на повагу до конфіденційності тих, хто залучений у цей важкий час, і будемо готові надавати всю необхідну інформацію та оновлення в міру просування розслідування", — йдеться в заяві.

Деякі бразильські ЗМІ повідомили, що серед загиблих є громадяни США.

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