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У Бразилії розбився чартерний літак із туристами, загинули 14 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У бразильській провінції Барселуш у штаті Амазонка ввечері 16 вересня зазнав аварії літак з туристами. Загинули 14 людей, ніхто не вижив. Авіатрощу підтвердив губернатор штату Амазонка, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

На борту літака перебували 12 туристів та два пілоти. Авіакомпанія Manaus Aerotaxi оприлюднила заяву про початок розслідування, але не надала подробиць.

Цитата

"Ми розраховуємо на повагу до конфіденційності тих, хто залучений у цей важкий час, і будемо готові надавати всю необхідну інформацію та оновлення в міру просування розслідування", — йдеться в заяві.

Деякі бразильські ЗМІ повідомили, що серед загиблих є громадяни США.

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